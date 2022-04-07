В Алматы пьяный мужчина угрожал ножом сотрудникам магазина

Как сообщили полицейские, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Чтобы не ставить под удар жизнь людей, патрульные действовали очень осторожно: отвлекая внимание, вели с ним диалог и потихонечку приближались к нему. В какой-то момент инспектору удалось схватить вооруженного человека и выбить из его рук нож. Начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев

По информации ДП города, мужчина состоит на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее алкоголем. Его отвезли на медицинское освидетельствование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.