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17:59 07.04.2022

В Алматы пьяный мужчина угрожал ножом сотрудникам магазина

нож в руках Фото: pixabay
В Алматы пьяный мужчина забежал в продуктовый магазин, расположенный на первом этаже жилого дома. Он угрожал его работникам ножом и грозился совершить самоубийство, передает Zakon.kz.

Как сообщили полицейские, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Чтобы не ставить под удар жизнь людей, патрульные действовали очень осторожно: отвлекая внимание, вели с ним диалог и потихонечку приближались к нему. В какой-то момент инспектору удалось схватить вооруженного человека и выбить из его рук нож. Начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев

По информации ДП города, мужчина состоит на профилактическом учете как лицо, злоупотребляющее алкоголем. Его отвезли на медицинское освидетельствование. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Стативкина
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