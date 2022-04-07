17:55 07.04.2022
Налог на майнинг хотят дифференцировать в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в Мажилисе Парламента РК объяснил рост доходов в бюджете на 2022-2024 годы, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы в этом году доходы увеличили на 955 млрд тенге. Основной рост, безусловно, за счет роста макропоказателей, за счет роста цен, ЭТП (экспортной таможенной пошлины на нефть. – Прим. ред.). И если сравнивать с 2021 годом, то рост прогноза к факту прошлого года – 38%. Это очень хорошая динамика. Безусловно, там сидит и налоговое администрирование.Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин
Прокомментировал он и увеличение ставок налога на майнинг.
У нас действующая ставка – 1 тенге, мы предлагаем увеличить ее в 10 раз. Единственное, мы проводили консультации с отраслевыми госорганами, бизнесом. Эту ставку мы хотим дифференцировать. То есть не просто поднять с 1 до 10, а сделать в зависимости от размера, от стоимости электроэнергии, потому что чем выше стоимость энергии, тем выше затраты, соответственно, размер ставки будет ниже. Это касается «белых» майнеров.Азамат Амрин
При этом, по словам вице-министра, работа по выявлению «серых» майнеров будет продолжена.