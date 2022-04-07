Налог на майнинг хотят дифференцировать в Казахстане

Мы в этом году доходы увеличили на 955 млрд тенге. Основной рост, безусловно, за счет роста макропоказателей, за счет роста цен, ЭТП (экспортной таможенной пошлины на нефть. – Прим. ред.). И если сравнивать с 2021 годом, то рост прогноза к факту прошлого года – 38%. Это очень хорошая динамика. Безусловно, там сидит и налоговое администрирование. Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин

Прокомментировал он и увеличение ставок налога на майнинг.

У нас действующая ставка – 1 тенге, мы предлагаем увеличить ее в 10 раз. Единственное, мы проводили консультации с отраслевыми госорганами, бизнесом. Эту ставку мы хотим дифференцировать. То есть не просто поднять с 1 до 10, а сделать в зависимости от размера, от стоимости электроэнергии, потому что чем выше стоимость энергии, тем выше затраты, соответственно, размер ставки будет ниже. Это касается «белых» майнеров. Азамат Амрин

При этом, по словам вице-министра, работа по выявлению «серых» майнеров будет продолжена.