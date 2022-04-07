17:32 07.04.2022
Назначен командующий войсками регионального командования «Восток»
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками регионального командования «Восток», сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.
Еще одним распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».
15 марта Касым-Жомарт Токаев назначил командующего войсками регионального командования «Юг». Им стал Мереке Кучекбаев.