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17:32 07.04.2022

Назначен командующий войсками регионального командования «Восток»

Назначен главнокомандующий, Восток Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Куанышбек Уштаев назначен командующим войсками регионального командования «Восток», сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Уштаев Куанышбек Ускенбаевич назначен командующим войсками регионального командования «Восток», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Еще одним распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Восток».

15 марта Касым-Жомарт Токаев назначил командующего войсками регионального командования «Юг». Им стал Мереке Кучекбаев.

Анастасия Московчук
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