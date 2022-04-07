Полиция Алматы обратилась к пострадавшим во время январских беспорядков

Следствием установлено, что 5-6 января преступная группа, применяя физическую силу на улицах города Алматы, незаконно захватывала граждан, избивала, против их воли удерживала в зале ресторана Ball Room, расположенного в здании гостиницы «Казахстан», а также на паркинге бизнес-центра Esentai Tower. В дальнейшем от полученных травм один из задержанных скончался. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве уточнили, что большая часть потерпевших установлена, проведены следственные действия.

Однако для установления полной картины происходивших событий необходимы показания свидетелей и потерпевших, неустановленных следствием. Пресс-служба ДП Алматы

Всех, кто пострадал от указанных преступных действий, а также явился очевидцем указанных событий, ДП Алматы просит явиться в здание прокуратуры Алматы по адресу: ул. Желтоксан, д. 189 и сообщить известное следственно-оперативной группе. Контактные телефоны: +7 775 888 03 65; +7 775 644 95 96.

В конце февраля в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен мужчина, похожий на Армана Джумагельдиева — криминального авторитета, которого также называют Диким Арманом. На видео, снятом в холле отеля, избивали неизвестного мужчину. Предположительно, кадры были сделаны во время январских погромов.

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Напомним, 7 января в Алматы был задержан криминальный авторитет по кличке Дикий Арман. В МВД РК сообщили, что вместе с Арманом Джумагельдиевым также были задержаны пять членов его группировки.