«Размывает грунт»: ситуацию на реке Есентай прокомментировали в «Казселезащите»

Ранее в соцсетях опубликовали фотографию реки Есентай.

Фото: ГУ «Казселезащита»

Река Есентай ниже аль-Фараби по восточной стороне. Вода попала внутрь каскада и размывает изнутри. Срочно нужно что-то предпринимать, пока не размыло грунт, – говорилось под фотографией, опубликованной в группе «Дежурный по городу» в Facebook.

Как сообщили в ГУ «Казселезащита», для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды.

Фото: ГУ «Казселезащита»

В тот же день специалисты ГУ «Казселезащита» провели осмотр сооружения и выявили, что ниже пр. аль-Фараби на первом барраже стабилизации на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2-3 см. В результате чего произошел размыв грунта технической дороги из-за протекания воды в трещину. ГУ «Казселезащита»

Фото: ГУ «Казселезащита»

В ГУ «Казселезащита» заверили, что все необходимые работы проведены в полном объеме.