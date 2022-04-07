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18:21 07.04.2022

«Размывает грунт»: ситуацию на реке Есентай прокомментировали в «Казселезащите»

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Алматинцы в соцсетях пожаловались, что на реке Есентай внутрь каскада попала вода, которая размывает грунт. Ситуацию прокомментировали в ГУ «Казселезащита», передает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях опубликовали фотографию реки Есентай.

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Фото: ГУ «Казселезащита»

Река Есентай ниже аль-Фараби по восточной стороне. Вода попала внутрь каскада и размывает изнутри. Срочно нужно что-то предпринимать, пока не размыло грунт, – говорилось под фотографией, опубликованной в группе «Дежурный по городу» в Facebook.

Как сообщили в ГУ «Казселезащита», для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды.

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Фото: ГУ «Казселезащита»

В тот же день специалисты ГУ «Казселезащита» провели осмотр сооружения и выявили, что ниже пр. аль-Фараби на первом барраже стабилизации на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2-3 см. В результате чего произошел размыв грунта технической дороги из-за протекания воды в трещину.ГУ «Казселезащита»

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Фото: ГУ «Казселезащита»

В ГУ «Казселезащита» заверили, что все необходимые работы проведены в полном объеме.

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