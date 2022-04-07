17:48 07.04.2022
Смаилов представил Шапкенова активу Атырауской области
Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу представили нового акима Атырауской области Серика Шапкенова активу региона, передает Zakon.kz.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова.Пресс-служба премьер-министра РК
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей.