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Законодательство РК
17:48 07.04.2022

Смаилов представил Шапкенова активу Атырауской области

смаилов, шапкенов, актив, атырауская область Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу представили нового акима Атырауской области Серика Шапкенова активу региона, передает Zakon.kz.
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова.Пресс-служба премьер-министра РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил акимов Жамбылской, Кызылординской и Атырауской областей.

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