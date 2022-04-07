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18:27 07.04.2022

Казахстан намерен закупить вакцину Pfizer на 20,6 млрд тенге

Закупка Pfizer Фото: pfizer.com
Вице-министр финансов Татьяна Савельева в мажилисе рассказала, сколько средств заложено в трехлетнем бюджете на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент Zakon.kz.

Татьяна Савельева представила проект закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

На доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышения заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения предусматривается в общей сумме 69 млрд тенге. Решение по новым доплатам было принято в конце прошлого года, поэтому в утвержденном бюджете на данные цели средства не были предусмотрены. Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины – 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация. Вице-министр финансов Татьяна Савельева

Позже в кулуарах мажилиса руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин уточнил, что 20, 6 млрд тенге предусмотрены на покупку вакцины Pfizer против коронавируса.

Если я точно помню, то эти 20,6 млрд тенге – это на 2 млн человек на два компонента вакциныТатьяна Савельева
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