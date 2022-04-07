В Таразе мужчина открыл стрельбу в кафе

Инцидент произошел еще 25 февраля в одном из городских кафе. Согласно данным полиции, мужчина стрелял по двум жителям области.

36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 24, ч. 3, 99, ч. 1 УК РК, был задержан 7 апреля в Алматы. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанный полностью признал свою вину.