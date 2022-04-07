18:41 07.04.2022
В Таразе мужчина открыл стрельбу в кафе
Фото: Zakon.kz
В Алматы задержан мужчина, устроивший стрельбу в одном из кафе Тараза. Задержанный полностью признал свою вину, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел еще 25 февраля в одном из городских кафе. Согласно данным полиции, мужчина стрелял по двум жителям области.
36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 24, ч. 3, 99, ч. 1 УК РК, был задержан 7 апреля в Алматы.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Задержанный полностью признал свою вину.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Проводятся следственные мероприятия.Пресс-служба ДП Жамбылской области