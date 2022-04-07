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Законодательство РК
18:41 07.04.2022

В Таразе мужчина открыл стрельбу в кафе

задержание, стрельба в кафе Фото: Zakon.kz
В Алматы задержан мужчина, устроивший стрельбу в одном из кафе Тараза. Задержанный полностью признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще 25 февраля в одном из городских кафе. Согласно данным полиции, мужчина стрелял по двум жителям области.

36-летний житель Тараза, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 24, ч. 3, 99, ч. 1 УК РК, был задержан 7 апреля в Алматы.Пресс-служба ДП Жамбылской области

Задержанный полностью признал свою вину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Проводятся следственные мероприятия.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Анастасия Московчук
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