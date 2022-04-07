18:49 07.04.2022
Почти полмиллиона выманили шантажисты у жителя Актау
Фото: polisia.kz
Полицейские задержали в Актау трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве порядка полумиллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
В Управление полиции Актау с заявлением обратился житель города. Он рассказал, что трое мужчин, применив насилие и угрожая распространить сведения, позорящие его достоинство, забрали у него 460 тыс. тенге.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194, ч. 2 УК РК. Пресс-служба МВД РК
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.