Почти полмиллиона выманили шантажисты у жителя Актау

В Управление полиции Актау с заявлением обратился житель города. Он рассказал, что трое мужчин, применив насилие и угрожая распространить сведения, позорящие его достоинство, забрали у него 460 тыс. тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194, ч. 2 УК РК. Пресс-служба МВД РК

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.