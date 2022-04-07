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Законодательство РК
18:49 07.04.2022

Почти полмиллиона выманили шантажисты у жителя Актау

Шантажисты, Актау Фото: polisia.kz
Полицейские задержали в Актау трех мужчин, подозреваемых в вымогательстве порядка полумиллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

В Управление полиции Актау с заявлением обратился житель города. Он рассказал, что трое мужчин, применив насилие и угрожая распространить сведения, позорящие его достоинство, забрали у него 460 тыс. тенге.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые лица, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 194, ч. 2 УК РК. Пресс-служба МВД РК

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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