Нуркан Садвакасов назначен главой Комитета санитарно-эпидемиологического контроля

Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан Садвакасов Нуркан Олжабаевич назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году.

Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в Атбасаре.

В 1999-2000 годах— главный врач Атбасарской районной СЭС.

В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.

В 2001-2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте.

В 2009-2014 годах — начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач.

В 2014-2017 годах — руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

В 2017-2019 годах — работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК.

В 2019-2020 годах — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

С 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.