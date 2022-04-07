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19:24 07.04.2022

Кенгуренок родился в алматинском зоопарке

Алматинский зоопарк Фото: pixabay
У Лары и Марата – пары кенгуру из алматинского зоопарка – родился малыш, сообщает Zakon.kz.

Об этом написали сотрудники зоопарка в Instagram.

Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что они появляются на свет очень маленькими, почти эмбрионами размером 25 мм, затем переползают в сумку и там продолжают свое развитие в течение полугода. Администрация алматинского зоопарка

О малыше сотрудники догадывались по поведению мамы. Родился кенгуренок примерно в январе, но увидели его только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки.

Лара и Марат стали родителями уже в четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов.

Администрация приглашает алматинцев и гостей города посетить зоопарк.

Кстати, он еще без имени. Пол малыша пока неизвестен, но вы можете предложить для него универсальное имя. Администрация алматинского зоопарка
Константин Вноровский
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