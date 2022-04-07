19:24 07.04.2022
Кенгуренок родился в алматинском зоопарке
Фото: pixabay
Об этом написали сотрудники зоопарка в Instagram.
Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что они появляются на свет очень маленькими, почти эмбрионами размером 25 мм, затем переползают в сумку и там продолжают свое развитие в течение полугода. Администрация алматинского зоопарка
О малыше сотрудники догадывались по поведению мамы. Родился кенгуренок примерно в январе, но увидели его только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки.
Лара и Марат стали родителями уже в четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов.
Администрация приглашает алматинцев и гостей города посетить зоопарк.
Кстати, он еще без имени. Пол малыша пока неизвестен, но вы можете предложить для него универсальное имя. Администрация алматинского зоопарка