На стройке в Нур-Султане загорелся башенный кран

Согласно данным столичного ДЧС, 7 апреля поступило сообщение, что горит кабина башенного крана на уровне 12-го этажа в строящемся ЖК.

В ведомстве отметили, что огонь потушили восемь пожарных за 20 минут.

Крановщик не пострадал. Он успел покинуть кабину.

Это не первый инцидент на стройках в Нур-Султане. 18 февраля упал кран. Тогда погиб крановщик 1970 года рождения.

По данным МЧС, предварительной причиной крушения крана стал облом секции башенного крана.