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19:44 07.04.2022

На стройке в Нур-Султане загорелся башенный кран

пожар на стройке Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Башенный кран загорелся на стройке в столице Казахстана. Никто не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного ДЧС, 7 апреля поступило сообщение, что горит кабина башенного крана на уровне 12-го этажа в строящемся ЖК.

В ведомстве отметили, что огонь потушили восемь пожарных за 20 минут.

Крановщик не пострадал. Он успел покинуть кабину.

Это не первый инцидент на стройках в Нур-Султане. 18 февраля упал кран. Тогда погиб крановщик 1970 года рождения.

По данным МЧС, предварительной причиной крушения крана стал облом секции башенного крана.

Анастасия Московчук
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