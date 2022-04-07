19:44 07.04.2022
На стройке в Нур-Султане загорелся башенный кран
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Согласно данным столичного ДЧС, 7 апреля поступило сообщение, что горит кабина башенного крана на уровне 12-го этажа в строящемся ЖК.
В ведомстве отметили, что огонь потушили восемь пожарных за 20 минут.
Крановщик не пострадал. Он успел покинуть кабину.
Это не первый инцидент на стройках в Нур-Султане. 18 февраля упал кран. Тогда погиб крановщик 1970 года рождения.
По данным МЧС, предварительной причиной крушения крана стал облом секции башенного крана.