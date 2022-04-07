ОИС приняла резолюцию по январским событиям в Казахстане

Согласно резолюции №50/48-pol ОИС «О солидарности с Республикой Казахстан перед лицом терроризма», государства-члены осудили «террористические атаки, недавно произошедшие в Казахстане после мирных протестов, которые привели к насилию в стране и повлекли за собой жертвы и гибель невинных гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов».

Государства – члены ОИС подтвердили «свою твердую приверженность поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана».

Вместе с тем принятая в январе Европейским парламентом резолюция о ситуации в нашей стране вызвала «неодобрение» у государств – членов ОИС, так как изложенные в резолюции позиции «не способствуют продвижению и развитию межгосударственных отношений».

ОИС подтвердила «свою полную солидарность с Казахстаном и выразила поддержку мерам правительства РК по обеспечению государственного суверенитета и соблюдения закона в целях национальной безопасности и дальнейшего развития страны».