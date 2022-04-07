Полицейская погоня в Нур-Султане попала на видео

7 апреля в 3:52 на проспекте Тауелсиздик полицейские заметили автомобиль Citroën без номеров, грубо нарушавший правила дорожного движения.

Полицейские попытались остановить автомобиль. Однако водитель лишь прибавил газу.

Патрульные начали преследование. Погоня привела их в микрорайон Коктал.

Citroën удалось заблокировать на проспекте Тлендиева с помощью патрульных автомобилей, однако водитель стал таранить одну из служебных машин.

Полицейские были вынуждены применить оружие. Один из них прострелил колеса автомобиля нарушителя.

В результате применения служебного оружия никто не пострадал. 21-летний автомобилист был задержан. По результатам освидетельствования он находился в алкогольном опьянении. В ходе проверки в салоне автомашины обнаружен государственный регистрационный номерной знак с российским учетом. Пресс-служба МВД РК

Ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности. В отношении нарушителя составлено сразу 19 административных протоколов. По ст. 599 КРКоАП за проезд на запрещающий сигнал светофора составлено 12 протоколов, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, за невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел и другие.

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Машина водворена на коммунальную стоянку. По решению Специализированного межрайонного административного суда нарушитель арестован на 20 суток, а также лишен права управления сроком на семь лет.