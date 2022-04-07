22:13 07.04.2022
Мухтар Тлеуберди: Казахстан сохранит уровень экономического взаимодействия с РФ
Фото: primeminister.kz
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди объясняя, почему Казахстан не намерен присоединяться к санкциям против России, отметил, что изоляция российской экономики в долгосрочной перспективе наносит ущерб развитию всей глобальной экономики, сообщает Zakon.kz.
В интервью телеканалу «Хабар 24» министр отметил, что, имея с РФ самую протяженную в мире границу, Казахстан намерен сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российскими партнерами. И добавил, что, в целом, юридически и политически наши государства – партнеры и союзники.
Вместе с тем, будучи полноправным членом ЕАЭС и ВТО, Казахстан продолжит развивать торговые отношения с РФ и другими странами.
Полагаем, что международное сообщество должно и далее содействовать поиску мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом. Мы со свой стороны продолжим прилагать все необходимые усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди
По мнению министра, применение любых экономических или политических санкций, как показывает опыт, не самый эффективный способ решения международных споров и конфликтов. Казахстан не намерен предпринимать шагов для обхода санкций против РФ.