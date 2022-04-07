Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58, передает ТАСС.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участников заседания. Решившие воздержаться не учитывались. Всего решение «за» или «против» вынесли 117 делегаций.

Против проголосовали Казахстан, Кыргызстан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.

В ООН пояснили, что после принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать.

Впервые с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) выступили американские сенаторы. В письме от 28 марта члены комитета по международным отношениям Сената США (восемь демократов и четыре республиканца) обратились к президенту Джо Байдену с таким призывом на фоне ситуации в Украине.