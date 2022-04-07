Фанаты ММА из Таджикистана обрушились с критикой на Хабиба Нурмагомедова

Причиной стала одна из публикаций Хабиба в Instagram Eagle FC. На фото - ветеран смешанных единоборств Эктор Ломбард. Фотография подписана так:

Когда-то Шлеменко добивался реванша с Эктором Ломбардом. Настал момент для реванша?

Тем самым он назвал Эктора Ломбарда новым возможным соперником для россиянина Александра Шлеменко, у которого был запланирован бой с таджикским бойцом Фаридуном Одиловым.

Бой должен был состояться в Сочи 1 апреля, однако россиянин в марте снялся с поединка из-за травмы.

Многие посчитали, что Александр таким образом «отказался» от боя, который не принес бы ему настолько больших денег, как схватка с Ломбардом.

Болельщики из Таджикистана обвинили Нурмагомедова в неуважения к Одилову и оставили десятки гневных комментариев под постом.

Авторская орфография и пунктуация сохранены.

Это не уважения вашему чемпиону и вашему поясу который все хотят стать чемпионом и не получает хорошего соперника как Шлеменко это был бы хорошим испытанием чемпиону молодость против опыта, чемпион против легенды а вы как по кайфу делайте бой не понятно. khamraev_umed

Может в начале сделаете бой Фаридуну как и обещали? avicenna_hijama

Фаридуну Одилову по-моему надо уходить с этой лиге. n.sohib_

Вы только болтайте это все ерунда вы не можете как мужчина отвечать на слова! behzod.abdugafarov

Короче как я понял шелеменко бегает боится драться с Фаридун а лига тоже не хочет чтобы он проиграл. ubadiev

Они знали, что Фаридун его «убьет», просто не дали бой. muhamed_ufc_tjk

Ранее Таджикский Терминатор заявил, что многие его недооценивают, поэтому пообещал серьезно подготовиться к защите титула и одержать победу над Шлеменко.

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