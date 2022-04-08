Из Google Play удалят давно не обновлявшиеся приложения

Об этом говорится в блоге компании.

Отсортировывать будут старые программы, имеющие уровень API (программный интерфейс приложения) двухлетней давности и больше. Такой софт будет скрыт из поисковой системы Google Play. Компания заявила, что устаревшие приложения для старой версии Android имеют дыры в безопасности.

Процесс будет выглядеть таким образом. Если пользователь ранее хоть раз загружал приложение из Google Play, оно по-прежнему останется ему доступно — даже после его удаления или полной очистки смартфона. Однако те пользователи, которые никогда ранее им не пользовались на своем аккаунте и захотят его скачать, просто не найдут его в магазине — Google скроет устаревший софт из поиска для новых пользователей.

Корпорация уже несколько лет требует, чтобы новые приложения и обновления приложений были оптимизированы для предыдущего от актуального уровня API. Но необновляемые долгие годы программы из каталога Google Play раньше не скрывали.

Новая политика начнет действовать с 1 ноября. Если разработчики не успеют внедрить новый уровень API для своих сервисов, то они смогут попросить шестимесячную отсрочку.

Компания Google в середине мая представит ОС Android 13. С новым обновлением будут работать приложения на Android 10 и выше. Эта усиленная политика API — лишь одно из обновлений, которое будет внесено в ближайшее время.