Ученые: Белковые продукты подавляют аппетит и заставляют больше двигаться

Опубликованные в журнале Current Biology исследования показывают, что после попадания в кровоток аминокислоты переносятся в мозг, где на них реагируют рецепторы, ответственные за реакцию уменьшения аппетита и желание больше двигаться.

Эксперты перечислили список продуктов, которые могут помочь организму. Кроме того, подобные заменимые аминокислоты синтезирует сам организм.

В список вошли яйца, рыба, мясо, молочные продукты, а также растительные белки – бобовые и орехи. Оказалось, что аминокислоты, переходя в мозг, влияют на гипоталамус и регулируют аппетит.

Чтобы выяснить, как это происходит, ученые провели эксперимент на мышах. Животных разделили на две группы: первую кормили смесью различных заменимых аминокислот, а вторую (контрольную) — сахарным раствором с таким же количеством калорий. Затем обеим группам мышей дали выпить молочный коктейль. Животные из контрольной группы стали активно пить коктейль, а мыши, употреблявшие аминокислоты, начали активнее двигаться в вольере.

Несмотря на многообещающие результаты белковой пищи, врачи-диетологи предупреждают, что питание не должно строиться на чем-то одном, а рацион необходимо делать сбалансированным.