06:17 08.04.2022
Вучич: Сербия голосовала за исключение России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций
Фото: Twittter/avucic
7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН. За исключение проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались, сообщает Zakon.kz.
Сербия поддержала исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН из-за шантажа и давления со стороны Запада, сообщают «Известия».
Президент страны Александр Вучич отметил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.
Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению… Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию.Александр Вучич
Вучич подразумевал исключение страны из санкций на энергоресурсы, поскольку скоро Белград вообще не сможет ввозить нефть из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).
7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН. За исключение проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.