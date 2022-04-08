Вучич: Сербия голосовала за исключение России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций

Сербия поддержала исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН из-за шантажа и давления со стороны Запада, сообщают «Известия».

Президент страны Александр Вучич отметил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России.

Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению… Не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Александр Вучич

Вучич подразумевал исключение страны из санкций на энергоресурсы, поскольку скоро Белград вообще не сможет ввозить нефть из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

7 апреля Россия досрочно вышла из СПЧ ООН. За исключение проголосовали 93 страны, не поддержали 24 государства, 58 воздержались.