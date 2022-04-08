Назальная вакцина от КВИ вышла в гражданский оборот в России

Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот, так как это тот же препарат, что и «Спутник V», который вводится иначе. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V». Александр Гинцбург

Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

Ранее сообщалось, что клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 не показали нежелательных реакций.