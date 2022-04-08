В Казахстане туалетная бумага стала дороже, а производить ее стали меньше

Согласно данным аналитиков, за январь-февраль 2022 года выпуск бумаги и бумажной продукции достиг 16,8 млрд тг - на 23% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Впрочем, индекс промышленного производства составил лишь 99,4%, что говорит о сокращении реальных объемов выпуска в секторе, - отмечено в исследовании.

В региональном разрезе наибольший объем производства бумаги и бумажной продукции пришелся на Алматинскую область (6,4 млрд тг), Алматы (5,2 млрд тг) и ВКО (1,6 млрд тг).

В натуральном выражении производство гофрированной перфорированной бумаги и картона выросло сразу в 2,3 раза за год, до 14,2 тыс. тонн. В плюсе также выпуск коробок и ящиков из бумаги и картона - на 13,4%, до 17,9 тыс. тонн, - говорится в публикации Energyprom.kz.

В то же время производство туалетной бумаги сократилось на 5% за год, до 4,3 тыс. тонн, выпуск носовых платков и косметических салфеток - на 4,9%, до 536 тонн, бумажных полотенец для рук - на 2,2%, до 747,2 тонны.

Стоит отметить, то сектор бумаги и бумажных изделий в Казахстане импортозависим.

Так, к примеру, в январе 2022 года местные компании обеспечили спрос на тетради всего на 69,8%, против 88,2% годом ранее. Более того, в сегменте санитарно-гигиенических товаров - полотенец, подгузников, пеленок и аналогичных изделий - импортная продукция заняла 96,4% рынка, - отмечают аналитики.

В сегменте конвертов, открыток и прочей продукции для корреспонденции из бумаги или картона, а также коробок, сумок, бумажников и записных книжек уровень обеспечения составил 45,4%, против 28,7% годом ранее.

Касательно спроса на туалетную бумагу, платки, салфетки и бумажные полотенца - здесь казахстанские компании перекрыли рынок на 70,9%, против 60,7% годом ранее, а непосредственно на туалетную бумагу - на 69,5%, против 57,5%.

При этом местное производство перекрыло 62,9% спроса, против 33,3% год назад, на саму бумагу для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец и прочей подобной продукции, а также на целлюлозную вату и полотно из целлюлозных волокон.

Исследователи уточняют, по итогам марта 2022 года цены на туалетную бумагу выросли на 11,3% за год.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области - сразу на 31,5%. В тройке антилидеров также оказались столица (плюс 21,6%) и Костанайская область (плюс 18,7%), - уточнили эксперты.

Наименьший годовой рост цен в секторе отмечен в Шымкенте - на 2%.