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09:40 08.04.2022

Из-за обрыва линий электропередач в Павлодаре загорелся сухостой

горит сухостой Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре из-за обрыва линий электропередач произошло горение сухой травы площадью 300 кв. м. Ущерб устанавливается, передает Zakon.kz.
На высоковольтной линии электропередач произошел обрыв электропроводов с коротким замыканием, в результате чего на открытой территории произошло горение сухой травы площадью 300 кв. м. Принадлежность линии электропередач устанавливается. ДЧС Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, причина – короткое замыкание электропроводов. Загорание ликвидировано. Ущерб устанавливается.

Анастасия Стативкина
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