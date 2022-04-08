09:40 08.04.2022
Из-за обрыва линий электропередач в Павлодаре загорелся сухостой
Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре из-за обрыва линий электропередач произошло горение сухой травы площадью 300 кв. м. Ущерб устанавливается, передает Zakon.kz.
На высоковольтной линии электропередач произошел обрыв электропроводов с коротким замыканием, в результате чего на открытой территории произошло горение сухой травы площадью 300 кв. м. Принадлежность линии электропередач устанавливается. ДЧС Павлодарской области
По информации ДЧС Павлодарской области, причина – короткое замыкание электропроводов. Загорание ликвидировано. Ущерб устанавливается.