10:08 08.04.2022
В Алматы заблокировали 450 сайтов по продаже наркотиков
Фото: Zakon.kz
На отчетной встрече перед населением начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что было изъято 380 килограммов наркотиков, в том числе 15 килограммов синтетических наркотиков, передает Zakon.kz.
Мы ликвидировали три нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, которые промышляли изготовлением и сбытом через интернет-ресурсы синтетического наркотика мефедрон. Канат Таймерденов, начальник ДП Алматы
По информации полицейских, благодаря волонтерам и активным горожанам закрашено пять тысяч граффити-надписей с информацией о распространении наркотических средств. Заблокировано 450 интернет-сайтов по продаже наркотиков.
В учебных заведениях Алматы провели 260 профилактических мероприятий на антинаркотическую тематику. В этом году все мероприятия, проводимые в данном направлении, также будут продолжены Канат Таймерденов