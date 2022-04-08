В Алматы заблокировали 450 сайтов по продаже наркотиков

Мы ликвидировали три нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, которые промышляли изготовлением и сбытом через интернет-ресурсы синтетического наркотика мефедрон. Канат Таймерденов, начальник ДП Алматы

По информации полицейских, благодаря волонтерам и активным горожанам закрашено пять тысяч граффити-надписей с информацией о распространении наркотических средств. Заблокировано 450 интернет-сайтов по продаже наркотиков.