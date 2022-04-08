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10:08 08.04.2022

В Алматы заблокировали 450 сайтов по продаже наркотиков

нарколабаратории Фото: Zakon.kz
На отчетной встрече перед населением начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что было изъято 380 килограммов наркотиков, в том числе 15 килограммов синтетических наркотиков, передает Zakon.kz.
Мы ликвидировали три нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотиков. Пресечена деятельность двух организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, которые промышляли изготовлением и сбытом через интернет-ресурсы синтетического наркотика мефедрон. Канат Таймерденов, начальник ДП Алматы

По информации полицейских, благодаря волонтерам и активным горожанам закрашено пять тысяч граффити-надписей с информацией о распространении наркотических средств. Заблокировано 450 интернет-сайтов по продаже наркотиков.

В учебных заведениях Алматы провели 260 профилактических мероприятий на антинаркотическую тематику. В этом году все мероприятия, проводимые в данном направлении, также будут продолжены Канат Таймерденов
Ирина Лукичева
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