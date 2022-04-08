С днем рождения, GGG: на год старше, на шаг ближе к победе

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На ринг GGG выйдет уже 40-летним ветераном с большим стажем в профессиональном боксе. За два дня до начала поединка соперники провели пресс-конференцию в Токио, где выразили благодарность за предоставленную возможность. Оба бойца возвращаются после значительного перерыва.

Последний бой Головкина прошел в 2020 году, где он досрочно одержал победу над польским претендентом Камилом Шереметом и побил рекорд по успешной защите чемпионского титула в среднем весе. Мурата не выступал еще дольше, с 2019 года, после защиты пояса WBA против Стивена Батлера.

Подавляющее большинство прогнозов от экспертов и болельщиков сходятся на победе GGG. Риота Мурата не поддается давлению, высказав мнение, что лучшие годы Головкина позади.

Казахстанский боксер в свою очередь признает, что с годами приходится вносить изменения в тактику, но не планирует заканчивать карьеру в ближайшем будущем. Более того, весь мир с нетерпением ждет завершения трилогии легендарного соперничества Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, которое, по слухам, последует сразу после победы над Муратой.

Бой будет транслироваться на каналах Qazaqstan и Qazsport в 15:00 по времени Нур-Султана. Яркие эмоции — не единственное, что могут получить болельщики от просмотра боя. Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch разыгрывает бонусы на 3 000 000 тенге и крупные призы: Playstation 5, Apple Watch Series 7 и AirPods 3.

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