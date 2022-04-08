В Казахстане идет работа по снижению тарифов на услуги подъездных путей

По информации сайта главы правительства, на первом этапе с 1 февраля 2022 года 21 субъекту, осуществляющему услуги предоставления подъездных путей, уже снижены тарифы в среднем на 80% (АО «ЦТС», ТОО «Arman Kala Limited» и другие).

При этом правительством РК совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжена работа по выявлению недобросовестных субъектов, злоупотребляющих своим положением при предоставлении услуг.

На сегодняшний день во всех регионах страны снижены тарифы более 120 субъектам, предоставляющим услуги подъездных путей.

Таким образом, принимаемые меры окажут положительный эффект на конечную стоимость перевозимых товаров (грузов) и существенно снизят расходы предпринимателей по оплате указанных услуг.