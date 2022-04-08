10:32 08.04.2022
Спаситель кошки в Актюбинской области стал героем Казнета
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Сети появилось видео спасения кошки, которая взобралась на дерево, чтобы спастись от большой воды. На помощь четвероногому животному пришли спасатели, передает Zakon.kz.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили, что инцидент произошел 7 апреля в Уилском районе.
Вчера в Уилском районе во время угрозы паводка спасатели спасли кошку, которая продолжительное время находилась на ветке дерева.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Пользователей Казнета поступок спасателя восхитил.
«Лучшие!»
«Молодцы!»
«Повезло шерстяному!»
«Молодцы ребята! Рахмет!»
«Ребята с большим сердцем!»
«Спасибо за спасенную жизнь!»
«Спасибо ребятам за человечность!», – написали они.