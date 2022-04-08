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10:32 08.04.2022

Спаситель кошки в Актюбинской области стал героем Казнета

актюбинская область, паводки, кошка, спасение, видео, фото Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Сети появилось видео спасения кошки, которая взобралась на дерево, чтобы спастись от большой воды. На помощь четвероногому животному пришли спасатели, передает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщили, что инцидент произошел 7 апреля в Уилском районе.

Вчера в Уилском районе во время угрозы паводка спасатели спасли кошку, которая продолжительное время находилась на ветке дерева.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Пользователей Казнета поступок спасателя восхитил.

  • «Лучшие!»

  • «Молодцы!»

  • «Повезло шерстяному!»

  • «Молодцы ребята! Рахмет!»

  • «Ребята с большим сердцем!»

  • «Спасибо за спасенную жизнь!»

  • «Спасибо ребятам за человечность!», – написали они.

Динара Халдарова
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