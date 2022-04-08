Весенняя депрессия – психолог дала советы, как избавиться от гнетущей тоски

— Какие симптомы указывают на депрессивное состояние человека?

— Важно различать у себя клиническую депрессию и депрессивные состояния или депрессивные чувства. Депрессивные чувства или состояния бывают у всех людей в той или иной мере. Клиническая депрессия требует уже профессионального или медицинского вмешательства в виде фармакологии, назначения препаратов и обращения к психиатру.

— Какие особенности поведения или во внешности человека должны насторожить его близких?

— Это серый цвет лица, апатия, нежелание разговаривать, отстраненность, очень медленная речь, задержка мышления, невозможность выразить свои чувства и обозначить свое «я».

Клиническая депрессия проявляется, когда человек находится в прострации, он вялый и абсолютно отсутствующий в реальности.

Что касается депрессивных чувств. Такое состояние возникает вследствие того, что в течение жизни мы накапливаем душевную боль разного характера, это, например, утрата кого-то или чего-то. И зачастую у нас не всегда есть время позволить эмоциям вырваться наружу, дать себе время, чтобы их пережить без дополнительного стресса для себя.

Обычно срабатывают защитные функции психики, которые защищают нас от боли. И когда происходят какие-то неприятные моменты в жизни, например, расставание с любимым человеком, какая-то неудача, связанная с учебой или работой, или плохие отношения с родителями, мы пытаемся убежать от этих депрессивных чувств и стараемся их чем-то заместить, обманывая тем самым себя, подавляем эти эмоции, переключаемся на что-то другое и внушаем себе, что боль утихла, делаем вид, что все в порядке.

Например, после тяжелого расставания люди могут окунуться в новые отношения, чтобы заглушить боль от разлуки, но эта боль никуда не уходит, просто создается мнимое ощущение счастья и позитива.

Таким образом, в течение жизни естественного процесса правильного переживания чувств не происходит (оплакиваний, переживаний). В дальнейшем это имеет накопительный эффект, и с приходом весны или осени все, что накопилось, накрывает волной нашу психическую реальность. Что это значит?

Весна символизирует начало чего-то нового. Но мы не можем начать что-то новое, пока мы не завершим старое, то есть пока мы не дадим ему места в нашем подсознании в виде памяти о произошедшем событии из нашего прошлого. Которое мы, разумеется, будем помнить, но нам не должно быть так же больно, как это было сразу после неприятного, горького эпизода, события в жизни. Ольга Солоненко

Когда наступает весна, вся когда-то заглушенная боль человека обостряется. Это и есть накопленные депрессивные чувства.

Самое важное – нужно понимать: если заметны такие вещи, как потеря аппетита, бессонница, если наблюдается нарушение восприятия, когда человек элементарно отказывается вставать с кровати, когда налицо явная апатия, когда он во всем видит бессмысленность, стоит как можно быстрее обратиться к психологу или психиатру.

Психолог может увидеть клиническую депрессию и направить к психиатру. Очень важно не затягивать с визитом к специалисту, особенно, когда у человека депрессивные чувства наблюдаются в течение нескольких дней. Иначе это депрессивное состояние может привести к развитию клинической депрессии и даже к суицидальным мыслям, — поясняет эксперт.

— Каковы причины возникновения депрессии?

— Причины возникновения депрессии – в утрате чего-то ценного, что было раньше в жизни. Надо понимать, что у каждого индивида свои ценности. Это может быть расставание с любимым человеком, конфликты с родителями, потому, к примеру, для ребенка они являются ценными, это может быть даже какая-то нереализованная мечта и так далее.

Также человек может испытывать стресс или переживать даже по поводу утраченной молодости или наступившего старения, кто-то испытывает уныние, задумываясь о времени или возможностях, которые упустил.

То есть причин для печали может быть множество. Для нас важно понимать, что явилось источником такого состояния, и, самое важное, не бежать от этих чувств, а дать им место в нашем подсознании, в нашей памяти.

— Что необходимо делать, столкнувшись с таким подавленным состоянием?

— Первое: нужно наблюдать за собой. Если человек замечает за собой, что его депрессивное состояние затягивается, то необходимо обратиться к психологу, психотерапевту или к психиатру, чтобы вовремя распознать тяжелые симптомы депрессии. Второе: необходимо определить, какую потерю вам пришлось пережить в настоящем или в прошлом и почему вы не смогли уделить достаточно времени для оплакивания горя или утраты кого-то или чего-то ценного для себя.

Нельзя запрещать человеку испытывать естественные эмоции, такие как печаль, грусть, тоска. Очень важно пережить эти моменты. Тогда депрессивные чувства не будут беспокоить часто и перестанут быть интенсивными. Психолог Ольга Солоненнко

Важно переживать и давать место душевной боли. Нельзя убегать от этих чувств или каким-то образом анестезировать алкоголем либо другими людьми, разговорами, внешним миром, потому что это может повлечь за собой еще большее ухудшение состояния.

На какой-то момент человек может почувствовать себя лучше, но потом, когда произойдет еще какое-нибудь печальное событие, которое послужит неким триггером, ваша психика может испытать еще больший стресс.

Поэтому очень важно вовремя и очень бережно, чутко подходить к своим чувствам и давать себе возможность плакать, горевать, тосковать и отпускать. Только когда вы пройдете все стадии, со временем появится пространство для чего-то нового.

Не зря же говорят, что время – лучший лекарь.