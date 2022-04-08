К 140-летию Чуковского провели международную онлайн-конференцию

Все режиссеры театра первоочередное внимание уделяли репертуару для самых маленьких зрителей, ведь Наталья Ильинична создала его в 1945 году прежде всего для них.

В числе приглашенных экспертов в Литературную гостиную была Татьяна Костюченко, ведущая актриса театра, кавалер ордена «Курмет», любимица зрителей. Кстати, первой ее главной ролью была именно Муха-Цокотуха.

Впервые «Муха-Цокотуха» вышла на нашу сцену в 1995 году, и без преувеличения – каждый раз это аншлаг. Во всех 77 сезонах в нашем репертуаре обязательно есть постановки по произведениям этого великого мастера слова – «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Айболит» Ведущая актриса театра Татьяна Костюченко

В следующем сезоне в театре планируют поставить еще один спектакль по произведениям Чуковского – «Чукоккала», который не только познакомит зрителя с творчеством Корнея Ивановича, но и расскажет о его удивительной судьбе.

На встрече рассказал немало интересных фактов из биографии Корнея Чуковского, а также продемонстрировал малоизвестные фотографии Павел Крючков, литературный критик, звукоархивист, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского.