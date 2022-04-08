Расходы на цифровизацию увеличатся в сфере логистики

Авторы исследования Global Industry Analysts, Inc. посчитали, что ежегодно инвестиции в цифровые инновации в сфере логистики растут на 8,8% во всем мире. И повлияла на это пандемия COVID-19.

Самыми перспективными направлениями для внедрения в сферу грузоперевозок называют робототехнику, промышленный интернет вещей и интеллектуальные фабрики. В ближайшем будущем логистика в мире может стать полностью автоматизированной: датчики будут собирать все возможные данные по цепи поставок, умные системы проанализируют их, запустят процессы и дадут команды роботизированным системам для выполнения различных действий — от погрузки до доставки.

Авторы исследования отмечают, что компании, которые проведут полное внедрение цифровых технологий в логистику, смогут повысить производительность, снизить общие затраты и получить преимущества перед конкурентами.

Эксперты добавляют, что казахстанский рынок созвучен мировому: крупные компании, которые специализируются на перевозках или имеют в своей структуре логистические департаменты, начинают выделять и даже увеличивать бюджеты на цифровизацию.

Мировой рынок грузоперевозок штормит с 2020 года, и ситуация только обостряется. Закрытые границы и нарушение привычных цепочек поставок оказывает серьезное давление на логистическую отрасль Казахстана. Перед компаниями встает вопрос об оптимизации бизнес-процессов и снижении затрат на перевозки. Несомненно, эти технологии дают хороший бизнес-эффект. Однако такой уровень автоматизации все же вопрос будущего как для казахстанского рынка, так и для развитых стран. Для того, чтобы прийти к концепции «умной» логистики, нужно действовать поступательно и начинать с более простых решений. Директор казахстанского представительства международной биржи грузоперевозок Рената Зобова

Так, по словам директора, казахстанским компаниям в ближайшие год-два важно «закрыть» базовые потребности в автоматизации, чтобы иметь возможность двигаться в сторону более продвинутых технологий и сложных проектов.

Автоматизация — это способ противостоять вызовам, которые встают перед логистическими компаниями в последние два года. И в первую очередь – снизить издержки на перевозку грузов, сохраняя компаниям ресурсы для развития.

Скорость цифровизации логистики в Казахстане сегодня недостаточна. Катализатором этого процесса могут стать государственные инициативы: расширение электронного документооборота в отрасли, меры господдержки цифровых проектов участников рынка, сотрудничество с цифровыми платформами и сервисами для увеличения прозрачности бизнес-процессов – от выбора исполнителей до контроля за работой водителя. Рената Зобова

В свою очередь мировые эксперты советуют обратить внимание на пять направлений цифровизации, которые помогут компаниям, занимающимся грузоперевозками, продолжить развиваться в непростых условиях логистического кризиса и снизить операционные расходы: