Председателем правления банка «Хоум Кредит» стал Кирил Бачваров

Кирил Бачваров поблагодарил совет директоров и всю команду за оказанное доверие.

В этом году нашему банку исполнится 17 лет, и я могу уверенно сказать, что за эти годы мы прошли очень интересный путь взросления и самоопределения. На сегодняшний день мы, безусловно, являемся одними из лидеров ответственного кредитования, а за последние несколько лет успешно выстроили свою уникальную экосистему в нашем мобильном приложении. Я испытываю радость, когда вижу, как наши клиенты все активнее и активнее пользуются нашими дебетными и кредитными карточками, и чувствую настоящую гордость за наши уникальные инвестиционные продукты, позволяющие клиентам быть еще более уверенными в своем будущем. И я еще раз хочу сказать спасибо нашим клиентам и партнерам за их лояльность, доверие и выбор. Кирил Бачваров

В свою очередь Жан-Паскаль Дювьесар, СЕО группы «Хоум Кредит», также прокомментировал назначение нового председателя правления.

Кирил привнес совершенно новые идеи и, опираясь на богатый опыт в бизнесе, смог посмотреть на функцию управления финансами с другой перспективы. И в сочетании с его глубоким пониманием клиентского опыта и фокуса на клиента это дает ему все необходимые возможности для поддержки банка «Хоум Кредит» в достижении наших стратегических целей в качестве нового председателя правления. Жан-Паскаль Дювьесар

На этой должности Кирил Бачваров сменил Карела Горака, который руководил банком с 2018 года.

Бачваров Кирил Атанасов родился в 1973 году в Болгарии.

В 1996 году окончил AUBG (Американский университет в Болгарии) по специальности деловое администрирование и менеджмент.

В 2012 году получил степень магистра делового администрирования университета SDA Bocconi (Милан, Италия).

Профессиональный путь

Кирил Бачваров имеет 20-летний опыт работы в международных финансовых организациях (UniCredit Group, Home Credit Group) с фокусом на управлении маркетингом, корпоративными коммуникациями и клиентским опытом.

Карьеру в «Хоум Кредит банке» Кирил Бачваров начал в 2014 году в должности директора по маркетингу и стратегическому развитию. Обладая сильной практической банковской экспертизой, Кирил Бачваров преобразовал функцию маркетинга и клиентского сервиса в Agile команду, запустил проекты по созданию портфеля кредитных, дебетных карт и транзакционных сервисов, реализовал проект по ребрендингу и созданию новой бренд-платформы «семьи-семьям».

В 2017 году был включен в члены правления банка.