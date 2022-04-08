Особенности профессии металлурга показали школьникам в «АрселорМиттал Темиртау»

Ребята сейчас стоят перед выбором будущей профессии. Возможно, некоторые из них решат стать металлургами.

Школьников провели по всем цехам. Они ознакомились с работой разных специалистов: доменщика, слесаря, токаря, вальцовщика, машиниста крана и др. Из первых уст узнали о профессиональных нюансах.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Гостям показали сердце меткомбината – доменное производство.

Здесь производится чугун, который после поставляется в конвертерный цех, где впоследствии превращается в сталь. В результате производства образуется вторичный продукт в виде доменного шлака, из которого строятся городские дороги, – рассказал начальник доменного участка №3 Марлен Байбусинов.

Выпускники школ увидели автоматизированный пульт управления. Их удивило, что огромные печи управляются посредством компьютера и одного оператора. Им удалось побывать на плавке металла и оценить, насколько интересен и сложен труд горновых.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

В листопрокатном цехе ребята стали свидетелями того, как металлурги придают нужную толщину и гладкость металлу, как транспортируются многотонные рулоны стали. В токарном цехе им показали станки, на которых обрабатываются и изготавливаются детали, предназначенные для нужд всего производства.

У нас находится электрооборудование со всего металлургического комбината, подлежащее ремонту. Магниты для копрового цеха, стартеры, электродвигатели, насосы – это все мы ремонтируем, – ознакомил с работой электроремонтного цеха его начальник Нуркен Тулеубаев.

Мечта многих детей – побывать в кабине машиниста поезда. Во время экскурсии по железнодорожному подразделению удалось и это. На комбинате действует восемь железнодорожных станций – это 300 км путей, более 50 локомотивов, 1500 вагонов.

На все вопросы школьников ответил директор по производству Владимир Яблонский. Он рассказал, как нужно учиться и работать, чтобы построить успешную карьеру на металлургическом комбинате.

Фото: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Кроме того, в заводской столовой гостей накормили обедом металлурга. В спортивном зале показали тренажеры, на которых работники занимаются бесплатно после смены или по выходным. На память об экскурсии все участники получили подарки от компании.

Я увидел перспективу, необходимость учиться, чтобы работать в хороших условиях и получать высокую зарплату. Решил стать токарем, думаю поступить в политехнический колледж на факультет «обработка металлов», – поделился Данил, воспитанник детской деревни SOS города Темиртау.

Еще один участник экскурсии Денис отметил, что ему понравилось производство.

Узнал много интересного и задумался о будущей профессии. Особенное впечатление на меня произвели доменный цех и его огромные печи, – говорит Денис.