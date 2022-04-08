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13:42 08.04.2022

Назван Топ-4 разлучниц по знаку зодиака

Рейтинг разлучниц, знаки зодиака Фото: pexels
Прирожденных разлучниц можно отличить по знаку зодиака. Вариантов немного — всего четыре, утверждают астрологи. Это Овен, Рак, Близнецы и Тельцы, сообщает Zakon.kz.

Женщина-Овен – самоуверенная и целеустремленная. Если она ставит себе задачу отбить мужчину у соперницы, это рано или поздно произойдет.

Есть один способ, как с ней бороться: нужно ее разозлить. Тогда она покажет себя в самом невыгодном свете.

Примерно так же нужно действовать с разлучницей под знаком Рак.

Часто, как отмечено на сайте «Пятого канала», она выдает себя за ангела во плоти, заставляя мужчину чувствовать рядом с ней себя силачом.

Чтобы избавиться от этой персоны, можно ее спровоцировать. Маска слетит, и проявится ее истинная природа.

Даме, рожденной под созвездием Близнецов, легко заполучить желаемого мужчину. Для этого она может использовать все свое обаяние.

Но с такой же легкостью эта обольстительница может его оставить. Она переключится на другого, если увидит, что за ухажера идет долгая и упорная борьба.

Сложнее придется с Тельцом. Она женственна, элегантна, ухожена. А ее главный козырь — стратегия.

Провокации и силовые методы в случае с ней не помогут, здесь нужна хитрость. Важно знать, что ее ходы повторяются. Отсюда можно предугадать ее следующий шаг.

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