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Законодательство РК
14:27 08.04.2022

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра образования

рк, экс-министр образования, Шамша Беркимбаева, кончина, Касым-Жомарт Токаев, соболезнования Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, почетного работника образования Шамши Беркимбаевой, передает Zakon.kz.

Соболезнования опубликовали в Telegram-канале Акорды.

Начав свой трудовой путь с должности учителя, Шамша Копбаевна благодаря своим высоким личным и деловым качествам успешно работала на различных постах в государственных органах. В бытность министром образования и науки она внесла большой вклад в развитие данной сферы и формирование конкурентоспособного общества. Будучи депутатом, она принимала участие в совершенствовании отечественного законодательства. За годы работы ректором Казахского государственного женского педагогического института воспитала многих учеников, была ориентиром для талантливых специалистов, – говорится в телеграмме главы государства.

Президент отметил, что светлый образ Шамши Копбаевны, которая пользовалась заслуженным уважением в обществе, никогда не будет забыт.

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Скончалась экс-министр образования Шамша Беркимбаева

Ранее стало известно, что бывший министр образования Казахстана Шамша Беркимбаева скончалась в возрасте 79 лет. Министр образования Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования.

Шамша Беркимбаева начинала трудовой путь сельским учителем. В разные годы работала директором школы, секретарем компартии Алматинской области, заместителем министра образования, первым секретарем посольства Казахстана в Кыргызстане, руководителем Управления образования Алматинской области, а также депутатом Сената Парламента Казахстана.

С 2003 по 2011 год она была ректором КазНацЖенПУ.

Динара Халдарова
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