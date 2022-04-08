Акция к бою Головкин – Мурата от Olimpbet: возврат 50% ставки на победу GGG

Причем не в виде фрибета, а деньгами на игровой счет. Акция действует как для ординаров, так и для экспрессов, в которых есть ставка на победу казахстанского бойца.

Головкин – легенда мирового бокса. За карьеру 39-летний спортсмен провел 43 боя и выиграл в 41 из них. Головкин не смог победить только не менее культового бойца – Сауля Альвареса. Первый бой двух легенд закончился вничью, второй – в пользу мексиканца решением большинства судей. Последний раз Головкин выходил на ринг больше года назад.

18 декабря 2020 года GGG легко победил поляка Камила Шеремета. Новый соперник казахстанца – 36-летний Мурата, за плечами которого 18 поединков: 16 побед и два поражения. Предстоящий бой станет пиком карьеры японца, который никогда не встречался с настолько статусными соперниками.

В линии Olimpbet на победу Головкина можно поставить за 1.20, на победу Мураты – за 5.20, а на ничью – за 21.00. Заряжайте на GGG и застрахуйте половину суммы на случай неудачи.