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00:34 09.04.2022

Психолог рассказала, как избежать эмоционального истощения, общаясь с людьми

советы психолога, разрешение конфликта Фото: pixabay
Доцент факультета психологии РАНХиГС, кандидат психологических наук Кристина Иваненко дала рекомендации, как не стать жертвой «эмоционального вампиризма», участвуя в споре или напряженном разговоре, передает Zakon.kz.

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач, часто даже безобидный спор или рядовой разговор перерастает в ожесточенную полемику на повышенных тонах, когда люди перестают стесняться в выражениях и не сдерживают эмоции. В основном подобная ситуация возникает из-за разницы во взглядах и мнениях.

В психологии нет такого понятия, как «энергетический вампир», но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас выжаты. Это можно назвать вампиризмом. На самом деле проблема в том, что у вашего собеседника совсем не такие ценности, как у вас. Конечно же, этот человек – никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными.Кристина Иваненко

По мнению специалиста, возможно избежать такой ситуации и ее последствий, ограничив общение с подобными людьми.

Надо постараться общаться с теми, кто повышает наш жизненный тонус, а не с теми, кто его понижает. Если по работе или в семье надо поговорить с далеким от вас по взглядам собеседником, то следует обсуждать только то, что относится к делу, и в дальнейшие споры не вступать. Это будет самое лучшее. Потом можно будет вернуться к нормальной коммуникации, поэтому не надо рвать связи окончательно. Кристина Иваненко
Оксана Житникова
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