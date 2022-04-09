Психолог рассказала, как избежать эмоционального истощения, общаясь с людьми

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач, часто даже безобидный спор или рядовой разговор перерастает в ожесточенную полемику на повышенных тонах, когда люди перестают стесняться в выражениях и не сдерживают эмоции. В основном подобная ситуация возникает из-за разницы во взглядах и мнениях.

В психологии нет такого понятия, как «энергетический вампир», но мы знаем, что после общения с человеком можно почувствовать себя опустошенным, словно все соки из вас выжаты. Это можно назвать вампиризмом. На самом деле проблема в том, что у вашего собеседника совсем не такие ценности, как у вас. Конечно же, этот человек – никакой не вампир, но, доказывая друг другу противоположные точки зрения, вы оба остаетесь опустошенными. Кристина Иваненко

По мнению специалиста, возможно избежать такой ситуации и ее последствий, ограничив общение с подобными людьми.