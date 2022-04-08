15:04 08.04.2022
Пьяного мужчину, пинавшего лифт в Нур-Султане, оштрафовали на 15 тысяч тенге
Фото: pixabay
В Нур-Султане пьяный мужчина, пинавший дверь лифта, попал на видео. Его оштрафовали на 5 МРП, передает Zakon.kz.
Действия хулигана попали на камеру видеонаблюдения. Молодой человек, зайдя в лифт жилого дома по улице Косшыгулулы, пинает ногой дверь. Участковым инспектором полиции УПП-67 установлен и привлечен к административной ответственности нарушитель. Выяснилось, что мужчина, находясь в ночное время в лифте ЖК «Сапа», в состоянии алкогольного опьянения загрязнил место общего пользования. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В отношении нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по статье 434-2 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Нарушитель оштрафован на 5 МРП (15 315 тенге).