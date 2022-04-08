Актюбинцев наградили за спасение школьницы

Согласно данным областного ДЧС, Алексею Ступенко, Юрию Лысенко, Альберту Дедусеву, Евгению Зелевскому и Ерболату Кульжигитову вручили благодарственные письма от министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и денежные премии.

Напомним, 31 марта 12-летняя школьница упала в бурлящий арык с талой водой. Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат». Неравнодушные прохожие спасли девочку.

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1 апреля аким Актюбинской области Ондасын Уразалин осмотрел подтопленные участки. Глава региона подверг резкой критике результаты работы акима города Актобе Асхата Шахарова.