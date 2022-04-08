15:19 08.04.2022
Актюбинцев наградили за спасение школьницы
Фото: Скриншот
Актюбинцев, которые спасли девочку из арыка с талой водой, наградили. Это охранник жилого комплекса и тренеры фитнес-клуба, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным областного ДЧС, Алексею Ступенко, Юрию Лысенко, Альберту Дедусеву, Евгению Зелевскому и Ерболату Кульжигитову вручили благодарственные письма от министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и денежные премии.
Напомним, 31 марта 12-летняя школьница упала в бурлящий арык с талой водой. Инцидент произошел в микрорайоне Батыс-2 возле жилого комплекса «Арбат». Неравнодушные прохожие спасли девочку.
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