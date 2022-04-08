Куда пойти в выходные 9-10 апреля

Нур-Султан

Симфонический оркестр театра «Астана Балет»: Бетховен, Брамс «Биение сердца»

фото: pixabay

В этом концерте будут представлены наиболее известные сочинения великих композиторов.

«Астана Балет». 9 апреля в 18:00. Вход: от 1000 тенге.

Концерт «Gig in the Abyss»

фото: pixabay

Метал-группы из трех разных городов Казахстана объединились в мини-тур Gig in the Abyss («Гром из пропасти»), чтобы вместе устроить ритуал высвобождения адреналина и избавить вас от стресса.

Astana Rock Cafe. 10 апреля в 19:00. Вход: 4000 тенге.

Концерт Алексея Чумакова

фото: instagram/alexchumakoff сольной концертной программе прозвучат лучшие композиции певца – и хиты, и премьеры, с неизменным синтезом ритм-энд-блюза, фанка, соула и латиноамериканских ритмов. Алексей Чумаков представляет азиатский тур. В 10 апреля в 20:00. ЦКЗ «Казахстан». Вход: от 15 000 тенге.

Мастер-класс по гончарному искусству

фото: pixabay

Работа с глиной расслабляет и успокаивает. В галерее предоставят все необходимые инструменты и материалы, а также ожидают располагающая атмосфера и бокал напитка на выбор (вино/сок).

9 апреля в 14:00 и 16:30; 10 апреля в 13:00 и 15:30. БЦ Москва, галерея Platforma Projectroom.

Шымкент

Квизиум на тему «Кино и Музыка эпохи 2010-2019»

фото: instagram/quizium_shymkent

Квизиум Шымкент – командно-развлекательные игры в барах, онлайн и дома. Команды квизов собираются и играют в тематические игры. 2,5 часа драйва и азарта, 8 туров и 50+ вопросов.

10 апреля, 16:00. Стоимость участия: 2500 тенге.

Русский драматический театр

фото: facebook/groups

9 апреля, 19:00. Спектакль

10 апреля, 11:00. Детская сказка «Клубничное королевство».

10 апреля, 19:00. Спектакль «Милые грешницы».

Алматы

фото: pixabay

9 и 10 апреля в 19:00. «Сто лет одиночества». Вход: 4000 тенге.

Арт-убежище BUNKER

10 апреля, 20:00. «Взломанный». Вход: от 3000 тенге.

Государственный театр кукол

9 апреля, 12:00. «Куклы шоу».

9 апреля, 16:00. «Каштанка».

10 апреля, 12:00. «Коза-Дереза».

Гала-концерт Fascination Violin

фото: pixabay

Филармония им. Жамбыла приглашает на концерт Festive spring gala concert «Fascination Violin».

Дирижер: Маттиас Манасси (Германия).

Солистка: заслуженный деятель Казахстана Аида Аюпова (скрипка).

Казахская госфилармония им. Жамбыла, ул. Калдаякова, 35. Вход: 1200 - 1500 тенге.

Автокинотеатр Aspan Cinema

фото: kinopoisk

9 апреля, 21:00. «Развод по-американски».

9 апреля, 23:30. «Гангстер, коп, дьявол».

10 апреля, 21:00. «Ужин с придурками».

10 апреля, 23:30. «Хэнкок».

Вход: 3000 тенге.