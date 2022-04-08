Куда пойти в выходные 9-10 апреля
Нур-Султан
Симфонический оркестр театра «Астана Балет»: Бетховен, Брамс «Биение сердца»
фото: pixabay
«Астана Балет». 9 апреля в 18:00. Вход: от 1000 тенге.
Концерт «Gig in the Abyss»
фото: pixabay
Astana Rock Cafe. 10 апреля в 19:00. Вход: 4000 тенге.
Концерт Алексея Чумакова
фото: instagram/alexchumakoff
10 апреля в 20:00. ЦКЗ «Казахстан». Вход: от 15 000 тенге.
Мастер-класс по гончарному искусству
фото: pixabay
9 апреля в 14:00 и 16:30; 10 апреля в 13:00 и 15:30. БЦ Москва, галерея Platforma Projectroom.
Шымкент
Квизиум на тему «Кино и Музыка эпохи 2010-2019»
фото: instagram/quizium_shymkent
10 апреля, 16:00. Стоимость участия: 2500 тенге.
Русский драматический театр
фото: facebook/groups
10 апреля, 11:00. Детская сказка «Клубничное королевство».
10 апреля, 19:00. Спектакль «Милые грешницы».
Алматы
фото: pixabay
9 и 10 апреля в 19:00. «Сто лет одиночества». Вход: 4000 тенге.
Арт-убежище BUNKER
10 апреля, 20:00. «Взломанный». Вход: от 3000 тенге.
Государственный театр кукол
9 апреля, 12:00. «Куклы шоу».
9 апреля, 16:00. «Каштанка».
10 апреля, 12:00. «Коза-Дереза».
Гала-концерт Fascination Violin
фото: pixabay
Дирижер: Маттиас Манасси (Германия).
Солистка: заслуженный деятель Казахстана Аида Аюпова (скрипка).
Казахская госфилармония им. Жамбыла, ул. Калдаякова, 35. Вход: 1200 - 1500 тенге.
Автокинотеатр Aspan Cinema
фото: kinopoisk
9 апреля, 23:30. «Гангстер, коп, дьявол».
10 апреля, 21:00. «Ужин с придурками».
10 апреля, 23:30. «Хэнкок».
Вход: 3000 тенге.