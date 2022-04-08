17:15 08.04.2022
В Таразе насмерть сбили мужчину
Фото: Zakon.kz
В Таразе ночью водитель автомашины Toyota насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на улице Сейфуллина. Личность погибшего устанавливается, передает Zakon.kz
7 апреля около 21:30 на улице Сейфуллина автомобиль марки Toyota сбил пешехода. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия. ДП Жамбылской области
По данному факту начато расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Личность погибшего устанавливается. Водителя автомобиля доставили в полицию.