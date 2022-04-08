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Законодательство РК
17:26 08.04.2022

Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 11 апреля

срок уплаты налогов истекает 11 апреля Фото: pexels
В Казахстане 11 апреля 2022 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, истекает срок уплаты:

  • КПН, окончательный расчет по декларации за 2021 год;

  • ИПН, окончательный расчет по декларации за 2021 год по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;

  • КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента:

- по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2021 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2021 года.

Уплата получателем от имени государства денег, полученных от реализации полезных ископаемых, переданных в течение 2021 года недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме, по декларации.

Текущие платежи получателя от имени государства по реализованным в первом квартале полезным ископаемым, полученным за предыдущие налоговые периоды.

  • Платеж по возмещению исторических затрат за 2021 год, если размер платежа равен или менее 10 000 МРП;

  • Налог на сверхприбыль по декларации за 2021 год;

  • Альтернативный налог на недропользование по декларации за 2021 год;

  • Налог на транспортные средства по декларации за 2021 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2021 года;

  • Земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2021 год;

  • Налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2021 год;

  • Единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, исчисленные плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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