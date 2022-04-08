Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 11 апреля
Так, истекает срок уплаты:
КПН, окончательный расчет по декларации за 2021 год;
ИПН, окончательный расчет по декларации за 2021 год по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;
КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента:
- по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2021 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2021 года.
Уплата получателем от имени государства денег, полученных от реализации полезных ископаемых, переданных в течение 2021 года недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме, по декларации.
Текущие платежи получателя от имени государства по реализованным в первом квартале полезным ископаемым, полученным за предыдущие налоговые периоды.
Платеж по возмещению исторических затрат за 2021 год, если размер платежа равен или менее 10 000 МРП;
Налог на сверхприбыль по декларации за 2021 год;
Альтернативный налог на недропользование по декларации за 2021 год;
Налог на транспортные средства по декларации за 2021 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2021 года;
Земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2021 год;
Налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2021 год;
Единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, исчисленные плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2021 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.