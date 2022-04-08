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17:38 08.04.2022

Доллар и рубль: итоги вечерних торгов

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов в 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 446,04 тенге, снизившись за день на 11,98 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов составил 126,169 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,86 тенге (-0,06), объем торгов – 853,6 млн рублей.

Курс китайского юаня составил 70 тенге (-2,16), объем торгов – 31,5 млн юаней.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-449 тенге, евро – 486-494 тенге, рос. рубль – 5,3-5,75 тенге.

Лариса Черненко
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