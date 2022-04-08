17:38 08.04.2022
Доллар и рубль: итоги вечерних торгов
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по итогам вечерних торгов в 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 446,04 тенге, снизившись за день на 11,98 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов составил 126,169 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,86 тенге (-0,06), объем торгов – 853,6 млн рублей.
Курс китайского юаня составил 70 тенге (-2,16), объем торгов – 31,5 млн юаней.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-449 тенге, евро – 486-494 тенге, рос. рубль – 5,3-5,75 тенге.