Назван самый предпочитаемый аромат в мире

Исследователи выяснили, что ванильный запах нравится большинству людей. После ванильного участники опроса выбирали аромат персика и лаванды, отмечается в журнале Current Biology.

Чтобы определить самый предпочтительный аромат, специалисты Оксфордского университета и Каролинского института предложили сделать выбор 225 представителям различных стран девяти разных культур, предложив им десять ароматов.

По данным издания, в число опрошенных вошли жители городов Северной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, фермеры, охотники и рыбаки из отдаленных районов этих точек на планете.

Хотелось выяснить, у всех ли представителей различных культур одинаковое восприятие запахов или существуют какие-то отличия, – рассказал один из авторов исследования Артин Аршамян.

Ученые уточнили, что для чистоты эксперимента они подбирали испытуемых из самых разных природных условий: от тропического леса, морского побережья, горных массивов до городских районов, которые за свою жизнь почувствовали множество самых разнообразных ароматических ощущений.

При этом десять ароматов были выбраны намеренно многообразно, чтобы представить всю палитру запахов, в том числе которые могут быть неприятны.

Участников эксперимента попросили понюхать каждое из предложенных химических веществ и оценить, насколько оно им понравилось по сравнению с девятью другими.

В результате ученые выяснили, что представители различных культур оценивали различные запахи одинаково, независимо от места проживания или образа жизни. Отсюда следуют предположения, что определенные запахи могут быть исторически связаны с увеличением шансов на выживание.