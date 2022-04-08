Локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Жанаозене

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», ДТП произошло утром 8 апреля.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ведется следствие.

АО «НК «ҚТЖ» напоминает, что согласно правилам дорожного движения, участник движения при пересечении железной дороги должен быть особенно внимательным. Водитель автотранспорта должен следовать в соответствии с установленными дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, положением шлагбаума. Следуя правилам дорожного движения, можно предотвратить опасную ситуацию на железной дороге.