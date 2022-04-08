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18:29 08.04.2022

Локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде в Жанаозене

железнодорожное происшествие Фото: pixabay
Столкновение попало на видео. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах случившегося, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», ДТП произошло утром 8 апреля.

На железнодорожном переезде, расположенном на территории частного предприятия ТОО «Жана Жол», произошло дорожно-транспортное происшествие. Частный локомотив ТЭМ2, принадлежащий ТОО «Балдырган Орг», столкнулся с легковым автомобилем. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ведется следствие.

АО «НК «ҚТЖ» напоминает, что согласно правилам дорожного движения, участник движения при пересечении железной дороги должен быть особенно внимательным. Водитель автотранспорта должен следовать в соответствии с установленными дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, положением шлагбаума. Следуя правилам дорожного движения, можно предотвратить опасную ситуацию на железной дороге.

Оксана Житникова
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