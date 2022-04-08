Сход лавин, пыльная буря, туман и ветер ожидаются в Казахстане

Как сообщили в РГП «Казгидромет», в связи с оттепелью, большой высотой снежного покрова на склонах гор и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период с 9 по 13 апреля в горах сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, отмечается в распространенном прогнозе.

Синоптики добавили, что днем 9 апреля на юго-западе, в горных районах Жамбылской области прогнозируется сильный дождь.

С 9 по 11 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах –гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах ветер 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается гроза.

Ночью 9 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Днем – гроза, шквалистый ветер северо-восточного направления. Восточный – в центре области, 15-20 м/с.

В Кызылорде ночью 9 апреля ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью с порывами 16 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Караганде ночью ожидается туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе с порывами до 22 м/с. РГП «Казгидромет»

Кроме того, на юге, западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с.