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19:35 08.04.2022

Жду возвращения на ринг – Головкин о бое с Муратой

казахстанский боксер Фото: instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин опубликовал пост на странице в Instagram о предстоящем бое. В размещенном видео он отметил, что «хорошо подготовился» ко встрече с противником, сообщает Zakon.kz.
Завтра – день боя! С нетерпением жду возвращения на ринг! – указано в подписи к видео.

В видеоролике показан тренировочный процесс боксера и подготовка к поединку.

Кроме того, видео сопровождается комментариями тренера казахстанского спортсмена.

9 апреля в японской Сайтаме пройдет объединительный бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина и обладателя пояса WBA Super Риоты Мураты.

Бой GGG – Murata пройдет на одной из крупнейших спортивных арен Японии – Saitama Super Arena, которая вмещает 37 тыс. зрителей. Арена используется для проведения множества спортивных соревнований и других мероприятий.

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Оксана Житникова
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