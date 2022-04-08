Январские события: в Алматы осудили мародеров

Как отметили в пресс-службе Алматинского городского суда, в содеянном обвиняемые раскаялись.

Два безработных жителя Алматы, 47 и 32 лет, 5 января, в период чрезвычайного происшествия, совершили кражу из магазина Sulpak, похитив три телевизора общей стоимостью 4 млн 752 тыс. тенге. Пресс-служба Алматинского городского суда

Как указано в деле, позднее один из подсудимых вынес из этого торгового центра два принтера стоимостью 56 тыс. тенге, стерео колонку, два саундбара стоимостью 313 тыс. тенге, четыре ноутбука на сумму 800 тыс. тенге, клавиатуру стоимостью 37 тыс. тенге, фото-объектив и сумку для фотоаппарата стоимостью 268 тыс. тенге.

Действия одного из подсудимых квалифицированы по ст. 188 ч.3 п.п.1,3 УК «Кража совершенная в крупном размере неоднократно с незаконным проникновением в служебное помещение», а другого по ст. 188 ч.4 п.3 УК «Кража совершенная в особо крупном размере», как кражу, совершенную неоднократно путем незаконного проникновения, в крупном и особо крупном размере. Пресс-служба суда

Свои действия подсудимые объяснили тем, что увидев, как люди выносят из магазина товар, поддались этому соблазну.

В пресс-службе сообщили, что осужденному, получившему наказание по ст. 188 ч.3 п.п.1,3, определено ограничение свободы сроком на два года и шесть месяцев с учетом признания вины, раскаяния и возмещения ущерба. Второму осужденному, по ст.188 ч.4 п.3 УК, назначено пять лет и шесть месяцев условно, поскольку он признал вину, раскаялся, ущерб возместил.

Приговор вступил в законную силу.