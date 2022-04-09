Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:05 09.04.2022

Четверо человек пострадали в ДТП с участием джипа в Усть-Каменогорске

ДТП Фото: Zakon.kz
29-летний водитель автомобиля марки Subaru Impreza, следуя по улице Ташкентская, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, авария произошла 8 апреля около 17:45.

29-тилетний водитель Subaru от полученных травм скончался на месте. 71-летний водитель автомобиля Land Cruiser и двое пассажиров (женщина 1956 г.р. и ребенок) с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ведется следствие.

Елена Беляева
Усть-Каменогорск
Убийство врача в Алматы: стали известны новые подробности
08.04.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
08.04.2022
Изменить счет для получения казахстанцами пенсий и пособий станет еще удобнее
08.04.2022
Доллар и рубль: итоги вечерних торгов
08.04.2022
Встречи министров и акимов с населением: Токаев подписал указ
08.04.2022
Главная Топ LIVE Все