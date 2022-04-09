Четверо человек пострадали в ДТП с участием джипа в Усть-Каменогорске

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, авария произошла 8 апреля около 17:45.

29-тилетний водитель Subaru от полученных травм скончался на месте. 71-летний водитель автомобиля Land Cruiser и двое пассажиров (женщина 1956 г.р. и ребенок) с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ведется следствие.