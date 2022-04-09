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01:08 09.04.2022

Микропластик обнаружен в легких человека

медработник Фото: pixabay
Ученые из университета Хилла рассказали о том, что ранее частицы пластика находили в легких при вскрытии умерших людей. Нынешнее исследование доказывает наличие микропластика в живых легких, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, ведущий автор статьи Лаура Садофски уточнила, что 11 частиц были найдены в верхней части легких, семь – в средней части и 21 – в нижней. 39 кусочков были обнаружены в 11 из 13 протестированных образцах легочной ткани – это гораздо больше, чем в предыдущих исследованиях.

Отмечается, что в результате хирургических операций было обнаружено 12 типов пластика, который встречается в упаковке, бутылках, одежде, веревках, и других вещах. У мужчин количество пластика оказалось больше, чем у женщин.

Самым удивительным для ученых оказался факт того, что частицы добрались до нижних отделов. Легочные дыхательные пути очень узкие, поэтому никто не думал, что даже мельчайшие кусочки пластика могут туда попасть.

Итоги исследования планируют использовать при лабораторных экспериментах для оценки воздействия пластика на здоровье.

Елена Беляева
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