Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:08 09.04.2022

Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала на ЧМ-2022 с поражения

Проиграла Польше Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Женская сборная Казахстана по хоккею уступила соперницам из Польши, сообщает Zakon.kz.

Это первый матч наших девушек в дивизионе I группы В чемпионата мира-2022 в групповом этапе.

Казахстанки встречались со страной-хозяйкой турнира, сборной Польши, и проиграл со счетом 1:3. На второй минуте сборную Казахстана вывела вперед Татьяна Королева, однако затем соперницы забросили три шайбы: отличились Каролина Позневска, Юлия Зелиньска и Оливия Томчок.

В группе В дивизиона I выступают сборные Китая, Словении, Италии и Южной Кореи. Победитель получит промоушн в группу А на следующий турнир.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.

Константин Вноровский
Казахстан Польша
Убийство врача в Алматы: стали известны новые подробности
08.04.2022
Доллар и рубль: итоги вечерних торгов
08.04.2022
Изменить счет для получения казахстанцами пенсий и пособий станет еще удобнее
08.04.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
08.04.2022
Встречи министров и акимов с населением: Токаев подписал указ
08.04.2022
Главная Топ LIVE Все