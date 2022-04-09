Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала на ЧМ-2022 с поражения

Это первый матч наших девушек в дивизионе I группы В чемпионата мира-2022 в групповом этапе.

Казахстанки встречались со страной-хозяйкой турнира, сборной Польши, и проиграл со счетом 1:3. На второй минуте сборную Казахстана вывела вперед Татьяна Королева, однако затем соперницы забросили три шайбы: отличились Каролина Позневска, Юлия Зелиньска и Оливия Томчок.

В группе В дивизиона I выступают сборные Китая, Словении, Италии и Южной Кореи. Победитель получит промоушн в группу А на следующий турнир.

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